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В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставки танков Украине

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Организатором демонстрации выступила мирная инициатива "Мюнхен встает".

В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставки танков Украине. Об этом сообщает "РИА Новости".

Протестующие собрались в среду, 25 января, на центральной площади перед ратушей на Мариенплаце. Организатором демонстрации выступила мирная инициатива "Мюнхен встает". Ее лидеры требовали созидать мир без оружия и санкций.

На опубликованных кадрах толпа демонстрантов идет по Мюнхену за группой барабанщиков. На плакатах и флагах участники протеста призывают к миру.

Ранее Шольц заявил о нежелании допустить эскалацию между Россией и НАТО.

Видео: YouTube / Fernglas

Теги: акции протеста, мюнхен, поставки, танки, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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