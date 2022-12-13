Организатором демонстрации выступила мирная инициатива "Мюнхен встает".

В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставки танков Украине. Об этом сообщает "РИА Новости".

Протестующие собрались в среду, 25 января, на центральной площади перед ратушей на Мариенплаце. Организатором демонстрации выступила мирная инициатива "Мюнхен встает". Ее лидеры требовали созидать мир без оружия и санкций.

На опубликованных кадрах толпа демонстрантов идет по Мюнхену за группой барабанщиков. На плакатах и флагах участники протеста призывают к миру.

Ранее Шольц заявил о нежелании допустить эскалацию между Россией и НАТО.

Видео: YouTube / Fernglas