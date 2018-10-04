В Мюнхене прогремел взрыв

Инцидент зафиксирован на стройплощадке фирмы DEUTSCHE BAHN.

В Германии произошел взрыв. Об этом рассказали представители местных изданий. По предварительным сведениям, на строительной площадке немецкой железнодорожной компании DEUTSCHE BAHN в Мюнхене разорвался боевой снаряд. Речь идет о авиабомбе, оставшейся со времен Второй мировой войны. Информация о возможных пострадавших или погибших уточняется.

Обновление: В издании Bild со ссылкой на правоохранительные органы уточнили, что трагедия развернулась около железнодорожной платформы Доннерсбергербрюке на юге страны. Взрыв произошел во время проведения строительных работ. Сейчас спецслужбы оцепили территорию. За ее пределами угрозы для населения нет. Временно приостановлен график движения составов. По сообщениям врачей пострадали три человека. Они госпитализированы в медицинские учреждения в тяжелыми травмами. Возможной причиной детонации все еще считается авиационная бомба.

На месте работает около 50 представителей спасательных, экстренных и аварийных ведомств. Прибыли пожарные бригады. В небе очевидцы заметили вертолет федеральной полиции.

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