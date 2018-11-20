Поклонники проводили Децла в последний путь аплодисментами

В Клинической больнице Москвы состоялось прощание с Кириллом Толмацким.

Сегодня, 6 февраля, проходит прощание с Кириллом Толмацким, известным в мире музыке как Децл.

Прощальная церемония проходила в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы управделами президента РФ в Москве. Проститься Кириллом Толмацким пришли родители, родственники, друзья, музыканты и сотни поклонников. В последний путь музыканта проводили громкими аплодисментами.

Российский рэпер скончался в ночь на 3 февраля: ему резко стало плохо после концерта. Известно, что музыкант приехал в Ижевск, чтобы выступить на закрытой вечеринке в клубе Posh.

Сегодня ранее был опубликован посмертный клип Децла.

Видео: Mash