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Опубликованы кадры с последнего выступления Децла

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Известный российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) выступил на закрытой вечеринке в клубе Posh.

В сети появились кадры с последнего выступления Децла в Ижевске. В этом видео собрана нарезка кадров с концерта Кирилла Толмацкого, к сожалению, выступление стало для артиста заключительным. 

Российский рэпер скончался в ночь на 3 февраля: ему резко стало плохо после концерта. 

Известно, что музыкант приехал в Ижевск, чтобы выступить на закрытой вечеринке в клубе Posh. 

Как рассказал концертный директор музыканта Павел Беленец изданию "Известия", Толмацкий скончался от остановки сердца.

Ранее мы опубликовали видео, как врачи пытаются спасти Децла. Реанимационные мероприятия длились более пяти минут, но спасти музыканта не удалось. 

Видео: YouTube/ИжЛайф

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Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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