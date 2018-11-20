Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

По предварительной информации, у музыканта остановилось сердце.

В ночь на 3 февраля скончался рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий). Об этом сообщается в официальной группе музыканта в социальной сети "ВКонтакте".

"Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", - говорится в сообщении".

Как рассказал концертный директор музыканта Павел Беленец изданию "Известия", Толмацкий скончался от остановки сердца. В ночь на 3 число он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо, рассказывает Беленец.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.

Видео: Piter.tv