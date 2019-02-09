"Децла могли отравить" - Андрей Разин прокомментировал смерть рэпера

Известный продюсер Андрей Разин выдвинул возможную версию произошедшего с Кириллом Толмацким.

Известный продюсер и друг Децла Андрей Разин выдвинул возможную версию произошедшего с Кириллом Толмацким. По его словам, музыканта могли отравить. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества" - рассказал изданию Разин.

Напоминаем, что рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Врачи диагностировали у музыканта остановку сердца. Толмацкому было 35 лет.

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