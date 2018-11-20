Появилось видео, как врачи пытаются спасти Децла

Врачи проводили реанимационные действия более пяти минут, однако спасти музыканта не удалось.

В сеть проникло видео, как врачи пытаются спасти жизнь известного российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Напоминаем, что накануне после своего концерта в Ижевске музыкант скоропостижно скончался. По предварительной информации, у Толмацкого остановилось сердце.

Врачи проводили реанимационные действия более пяти минут, однако спасти музыканта не удалось, пишут СМИ.

Смерть Толмацкого также прокомментировал его концертный директор Павел Беленец.

Видео: YouTube/Inforeactor Новости