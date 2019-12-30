В Москве проверяют "Останкино" из-за угроз взрывов

Проверяются помещения двух телекомпаний из-за поступивших сигналов об угрозе взрывов.

Сегодня, 24 января, в Москве поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве в "Останкино".

Зимой по России снова начали поступать сигналы о минировании во всех уголках России. Эвакуируются детские сады, школы, ВУЗы, суды и другие общественные здания. Так сегодня в Санкт-Петербурге анонимные "минеры" спровоцировали эвакуацию лицея в Петербурге.

Сегодня, 24 января, поступил сигнал о заложенных взрывных устройствах в "Останкино", сообщает ТАСС. На место выехали сотрудники оперативных служб, проводится проверка.

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Фото: Instagram/avtodidakt