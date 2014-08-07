В Москве простились с Андреем Мягковым

Проститься с артистом пришли поклонники его творчества, коллеги, родные и близкие.

В Москве простились с народным артистом РСФСР актёром Андреем Мягковым. Церемония прошла в Московском художественном театре имени Чехова. Об этом пишут "РИА Новости".

Проститься с артистом пришли поклонники его творчества, коллеги, родные и близкие. Гроб был установлен на сцене театра. Его окружали венки — в том числе от президента России Владимира Путина, министра культуры России Ольги Любимовой, кинокомпании "Мосфильм" и театров Москвы.

Ранее Елизавета Боярская рассказала про съемки с Андреем Мягковым.

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