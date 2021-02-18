Елизавета Боярская рассказала про съемки с Андреем Мягковым

Заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская рассказала о своем отношении к народному артисту РСФСР Андрею Мягкову, которого не стало 18 февраля. Артисты познакомились на съемках фильма "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".
Я очень волновалась перед встречей с Андреем Васильевичем, потому что он всегда был одним из любимых артистов. Я с трепетом и благоговением смотрела фильмы с его участием.
Елизавета Боярская, актриса
Елизавета Боярская отметила, что она до сих пор "ощущает его теплоту". Он помогал ей на съемочной площадке и призывал не волноваться. Также актриса поведала, что в конце съемок фильма Андрей Мягков подарил ей фарфоровую куклу.
Я ее берегу, она навсегда останется напоминанием о нашей дружбе.
Елизавета Боярская, актриса
Елизавета Боярская добавила, что артисты величины Андрея Мягкова даже после смерти продолжают жить в сердцах миллионов людей.
Андрей Мягков умер утром 18 февраля в возрасте 82 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Кадр: из фильма "Ирония судьбы. Продолжение"
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