Елизавета Боярская рассказала про съемки с Андреем Мягковым

Также актриса поведала, что в конце съемок фильма Андрей Мягков подарил ей фарфоровую куклу.

Заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская рассказала о своем отношении к народному артисту РСФСР Андрею Мягкову, которого не стало 18 февраля. Артисты познакомились на съемках фильма "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Я очень волновалась перед встречей с Андреем Васильевичем, потому что он всегда был одним из любимых артистов. Я с трепетом и благоговением смотрела фильмы с его участием. Елизавета Боярская, актриса

Елизавета Боярская отметила, что она до сих пор "ощущает его теплоту". Он помогал ей на съемочной площадке и призывал не волноваться. Также актриса поведала, что в конце съемок фильма Андрей Мягков подарил ей фарфоровую куклу.

Я ее берегу, она навсегда останется напоминанием о нашей дружбе. Елизавета Боярская, актриса

Елизавета Боярская добавила, что артисты величины Андрея Мягкова даже после смерти продолжают жить в сердцах миллионов людей.

Андрей Мягков умер утром 18 февраля в возрасте 82 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Кадр: из фильма "Ирония судьбы. Продолжение"