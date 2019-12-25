В Москве от COVID-19 вакцинировались около 400 тысяч пенсионеров

Число заразившихся в Москве за сутки составило 2 541 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице от COVID-19 вакцинировались около 400 тысяч людей пожилого возраста. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".

Отметим, что с 27 апреля жители Москвы старше 60 лет, которые поставят первый компонент вакцины от COVID-19, могут стать обладателями подарочной карты на одну тысячу баллов. Их можно использовать в рамках программы "Миллион призов".

Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч. Сергей Собянин, мэр Москвы

По данным оперштаба, число заразившихся COVID-19 в Москве возросло за сутки более чем на 2,5 тысячи. Общее число зараженных составило 1 077 783 человек. Также зарегистрировано 59 смертей от коронавируса за сутки.

Ранее мы сообщали, что первый российский штамм коронавируса мог появиться в Петербурге.

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