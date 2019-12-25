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В Москве неизвестные "заминировали" более 10 ВУЗов
Сегодня, 13:14
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MShaffter

В Москве неизвестные "заминировали" более 10 ВУЗов

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Информация о минировании оказалась ложной.

В пятницу в столице "заминировали" десяток ВУЗов.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что сегодня, 18 сентября, в Москве поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в более 10 ВУЗах. Сообщалось, что взрывчатка заложена или в учебных корпусах или в общежитиях. В некоторых из них проводилась эвакуация. Всего было эвакуировано около 450 человек.

Вся информация оказалась ложной. ВУЗы работают в обычном режиме.

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Фото:pixabay​​​​​​​

Теги: минирование, московские новости, новости москвы, телефонный терроризм
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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