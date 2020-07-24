Видео: В Москве неизвестные разгромили азербайджанский ресторан

Неизвестные ворвались в ресторан "1001 ночь" на Братиславской и полностью разгромили зал.

В Москве в ночь на пятницу 24 июля группа мужчин разгромила азербайджанский ресторан.

Сообщество в ВКонтакте "Москва с огоньком" опубликовала видео с камер наблюдения в ресторане "1001 ночь" на Братиславской улице столицы. На кадрах видно, что группа мужчин громит зал азербайджанского ресторана. Охранник пытался остановить, но не смог.

По некоторым данным погром в ресторане произошел из-за международного конфликта между Арменией и Азербайджаном. В эту же ночь в столичном районе Марьино произошла массовая драка между выходцами из Армении и Азербайджана. Видео драки Piter.TV публиковал сегодня ранее. Полиция задержала там 13 человек.

Видео: ВК, Москва с огоньком