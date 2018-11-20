В Москве и области уже более 150 сигналов о минировании

Сегодня Москву и города Московскую область накрыла волна сообщений о заложенных бомбах. "Минируются" школы, больницы, торговые и деловые центры, другие административные здания.

Сегодня, 5 февраля, общественные здания столицы и области накрыла очередная волна с сообщением о минировании.

Ранее Piter.TV сообщал, что эвакуация началась в 7 торговых центрах, школе и деловых центрах. На данный момент по Москве и области в экстренных службах "висит" около 150 подобных сообщений, сообщает канал Mash. По некоторым данным эта цифра перевалила за 200. Первые сообщения о заложенных бомбах поступили около половины 11го утра и продолжают поступать.

"Минируются" торговые и деловые центры, больницы и школы, администрации, рестораны, гостиницы, музеи, ВУЗы. Сообщения о заложенных бомбах поступают по телефону и электронной почте. Все это идет из других государств, в том числе из Украины, сообщают в СМИ.

К этому часу эвакуировано уже более 30 тысяч человек. По каждому адресу ведутся проверки, пока ни один сигнал не подтвердился.

Фото и видео: Instagram, Mash