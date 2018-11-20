В Москве проходят массовые эвакуации из-за сообщении о минировании

Очевидцы в соцсетях опубликовали фото и видео с мест эвакуации.

Сегодня, 5 февраля, по Москве прокатилась очередная волна эвакуаций из общественных зданий из-за поступивших сообщениях о минировании.

Сегодня утром, 5 февраля, в экстренные службы Москвы и Подмосковья поступил сигнал о минировании в общественных зданий. Точное число зданий, которые сейчас проверяют спецслужбы, разнится.

Но среди них несколько торговых центров в Москве(например на Варшавском шоссе), в Мытищах и Люберцах. Также сообщается о нескольких школах и деловых центров.

Очевидцы в соцетях публикуют фото и видео с места событий.

Фото и Видео: Instagram/ТРЦ "Июнь", antonydac, fort_x, мои Люберцы, s.one4ka