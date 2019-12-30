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В Москве 17 января дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы

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Власти Варшавы никак не планируют отмечать эту памятную дату.

В Москве 17 января будет дан салют в честь 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск. В небо запустят около трех тысяч праздничных фейерверков. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Всего в этом году дадут шесть салютов – в годовщины освобождения Братиславы, Варшавы, Вены, Будапешта, Праги и в честь взятия штурмом Берлина. Салют будут запускать с Поклонской горы. Звуковое сопровождение салюта обеспечат залпами пушек ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны.

Варшаву освободили 14-17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции. Власти Варшавы никак не планируют отмечать эту памятную дату. Только польские ветеранские организации торжественно возложат венки и цветы у Могилы неизвестного солдата,  и на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры.

Монумент "Свеча памяти" в Иерусалиме откроют в конце января.

Теги: великая отечественная война, война, победа, салют
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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