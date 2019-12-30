Монумент "Свеча памяти" в Иерусалиме откроют в конце января

На данный момент доделываются элементы памятника.

В Иерусалиме активно готовятся к открытию монумента "Свеча памяти", сообщил 9 января "Петербургский дневник" со ссылкой на зампредседателя комитета по внешним связям Сергея Маркова.

По словам Маркова, на данный момент на памятнике заканчивается монтаж элементов, всю установку и благоустройство территории должны завершить к 10 января. Сама церемония открытия монумента назначена на 22 января, и на это событие прибудут российские и израильские руководители, а также главы нескольких других государств и ветераны Великой Отечественной войны.

Первый камень в основание "Свечи памяти" в парке Сакер заложили в минувшем ноябре. Там же теперь покоится капсула с землей с Пискаревского мемориала.

В Петербурге появится памятник Токтогон Алтыбасаровой.

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