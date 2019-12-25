Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда откроют в Московском парке Победы

Сегодня в парке побывал градоначальник.

Сегодня, 10 октября, Московский парк Победы отмечает сегодня 75-летие своего создания. В честь праздника зеленую зону посетил губернатор Александр Беглов.

Градончальник ознакомился с выставками военной техники и поискового отряда "Линия фронта", пообщался с горожанами, сообщила пресс-служба Смольного. Также Беглов упомянул о филиале Музея обороны и блокады Ленинграда. Как стало известно ранее, он появится на месте бывшего кинотеатра "Глобус" и будет исполнен в форме шахматно-шашечного павильона. Открытие запланировано на 2021-й год.

Парк Победы был заложен 7 октября 1945-го года между улицами Бассейной и Кузнецовской. Ранее на этом месте были окопы, доты и кирпичный завод, который в блокаду служил крематорием. Парк является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется КГИОП. Общая площадь зеленой зоны составляет 67 гектаров.

Фото: Пул 78 / Telegram