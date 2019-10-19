В Минздраве опровергли данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц

По словам Тутельяна, в 1990 году яиц ели намного больше.

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян опроверг информацию о том, что россияне едят много яиц. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам диетолога, в 1990 году яиц ели намного больше, сейчас около 270 в год на человека. При этом, говорить о том, много это или мало, неверно. Эксперт посоветовал оценивать их долю в общем рационе. Виктор Тутельян отметил, что в неделю можно есть 3-4 яйца и это не принесет никакого вреда.

Ранее доктор Мясников рассказал, сколько куриных яиц можно есть в день.

Видео: YouTube/ Colorful BD; Becky"s Homestead