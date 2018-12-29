Рост населения России ожидается в 2023-2024 годы

Ранее Росстат опубликовал данные, которые показали, что впервые за 10 лет население России уменьшилось. Возобновление естественного роста населения в России ожидается в 2023-2024 годах. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
Согласно статистике Росстат, население России уменьшилось почти на 87 тысяч человек.
Вопросы повышения рождаемости и снижения смертности находятся в числе приоритетных задач правительства России. К сожалению, по итогам 2018 года наблюдается естественная убыль населения.
пресс-служба Минтруда
Эксперты связывают это со снижением числа женщин, которые находятся в фертильном возрасте. На это повлияли демографические провалы в 40-е и 90-е годы.
Фото: pixabay
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