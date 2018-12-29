Рост населения России ожидается в 2023-2024 годы

Согласно статистике Росстат, население России уменьшилось почти на 87 тысяч человек за прошедший год.

Ранее Росстат опубликовал данные, которые показали, что впервые за 10 лет население России уменьшилось. Возобновление естественного роста населения в России ожидается в 2023-2024 годах. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Согласно статистике Росстат, население России уменьшилось почти на 87 тысяч человек.

Вопросы повышения рождаемости и снижения смертности находятся в числе приоритетных задач правительства России. К сожалению, по итогам 2018 года наблюдается естественная убыль населения. пресс-служба Минтруда

Эксперты связывают это со снижением числа женщин, которые находятся в фертильном возрасте. На это повлияли демографические провалы в 40-е и 90-е годы.

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