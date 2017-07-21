Население Петербурга за год уменьшилось почти на 30 тысяч человек

В России впервые за 10 лет сократилась численность населения. Цифра снизилась более чем на 86 тысяч.

По данным на 1 января 2019 года, впервые за 10 лет численность населения России сократилась. Она составляет 146 793 744 человек. Об это стало известно из данных Росстат.

На 1 января 2019 года численность населения России составляет 146 миллионов и 793,7 тысячи человек, по данным на 1 января 2018 года это число составляло 146 миллионов и 880, 4 тысячи человек. То есть за год население России стало меньше на 86 688 человек. Как уточняет "Интерфакс", последний раз численность населения сокращалась в 2008 году.

По данным Росстат, в Петербурге на 1 января 2019 года проживают 5 381 736 человек, а на 1 января 2018 года это число составляло 5 351 935. То есть за год в Петербурге стало на 29 801 человека меньше.

Фото: Piter.TV