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В Минтруде рассказали, когда начнутся "школьные" выплаты
Сегодня, 8:21
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В Минтруде рассказали, когда начнутся "школьные" выплаты

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Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Уточняется, что большинство семей получат пособия в размере 10 тыс. рублей именно в этот день.

По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день.

Антон Котяков, глава Минтруда

В ведомстве подчеркнули, начиная с 15 июля, можно будет подать заявления в ПФР. Многие родители уже получили предзаполненные заявления в личных кабинетах на едином портале государственных услуг. По заявлению министерства, обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября.

Средства будут перечислены на счет одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних граждан РФ в возрасте от 6 до 18 лет. Условием станет достижение ребенком возраста в шесть лет до 1 сентября 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мальчики и девочки не должны учиться в школе отдельно друг от друга.

Фото: pixabay.com

Теги: выплаты школьникам, минтруд, пособия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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