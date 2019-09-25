В России утвердили правила единовременной выплаты на детей школьного возраста

Речь идет о выплатах на детей школьного возраста.

В России семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста, получат на ребенка по 10 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно.

Итак, заявления ПФР будет принимать с 15 июля по 1 ноября этого года. Получать деньги семьи начнут уже с 16 августа.

Кроме того, люди с инвалидностью, которым от 18 до 23 лет и которые учатся в школах и интернатах также смогут обратиться за помощью.

Рнее в ВОЗ заявили о том, что во всем мире наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в течение 10 недель растет и смертность.

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