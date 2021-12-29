Белоруссия будет пресекать все провокации на границе с Варшавой.

В Минске заявили, что польские силовики хотят захватить белорусских пограничников. Такое заявление в эфире местного телеканала "Беларусь-1" сделал руководитель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. Чиновник заметил журналистам, что отдал приказ своим сотрудникам без предупреждения применять оружие в том случае, если будет осуществлена попытка извне по захвату пограничников Белоруссии.

Когда я получил информацию, что польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника, я отдал команду без предупреждения незамедлительно применять оружие. Анатолий Лаппо, глава Погранкомитета Белоруссии

Анатолий Лаппо также заявил о непрекращающихся провокациях с польской стороны. Варшава пытается спровоцировать Минск на ответную реакцию. В Минске подчеркнули, что адекватный пограничник ни при каком условии не будет стрелять по столбам, стоящим на границе. Эксперт напомнил, что в истории республики нельзя найти ни одного подобного случая.

А когда пришли люди, которые не понимают ничего… Вот ему захотелось, а, может, специально. Эти мелкие провокации будут. Анатолий Лаппо, глава Погранкомитета Белоруссии

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Фото и видео: Telegram / ONT NEWS