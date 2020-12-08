В Минске задержали более 10 человек на "марше пенсионеров". Об этом рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Протестующие должны были направится по проспекту Независимости, однако силовики заблокировали им дорогу и начали точечно задерживать граждан.
Участники обозначили себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы.
цитата из пресс-релиза ГУВД Мингорисполкома
В отношении некоторых задержанных возбуждены административные дела по статье о нарушении порядка проведения акций, а также по статье о неповиновению представителю власти. Некоторые протестующие уже привлечены по ней к ответственности.
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Видео: Telegram / TUT.BY новости
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