В отношении некоторых задержанных возбуждены административные дела.

В Минске задержали более 10 человек на "марше пенсионеров". Об этом рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Протестующие должны были направится по проспекту Независимости, однако силовики заблокировали им дорогу и начали точечно задерживать граждан.

Участники обозначили себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. цитата из пресс-релиза ГУВД Мингорисполкома

В отношении некоторых задержанных возбуждены административные дела по статье о нарушении порядка проведения акций, а также по статье о неповиновению представителю власти. Некоторые протестующие уже привлечены по ней к ответственности.

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