В Минске обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР

В Белоруссии обсуждают вопрос признания независимости Донецкой и Луганской народной республик. В настоящее время эта ситуация находится на повестке дня. Такое заявление на оперативном совещании в Минске сделал глава государства Александр Лукашенко.
У нас этот вопрос в повестке дня стоит, в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Российский президент Владимир Путин 21 февраля в экстренном видеообращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. В этот же день политик подписал соответствующие указы.
Лукашенко: Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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