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В Минске обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР
Сегодня, 12:41
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В Минске обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР

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Александр Лукашенко отметил, что вопрос находится на обсуждаемой повестке дня.

В Белоруссии обсуждают вопрос признания независимости Донецкой и Луганской народной республик. В настоящее время эта ситуация находится на повестке дня. Такое заявление на оперативном совещании в Минске сделал глава государства Александр Лукашенко.

У нас этот вопрос в повестке дня стоит, в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Российский президент Владимир Путин 21 февраля в экстренном видеообращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. В этот же день политик подписал соответствующие указы. 

Лукашенко: Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого
 

Теги: александр лукашенко, белоруссия, признание лнр и днр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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