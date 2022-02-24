Лукашенко: Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине

В Минске глава государства назвал мерзавцами тех, кто заявил о поддержке военных Белоруссии в спецоперации на Донбассе.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что войска республики не принимают никакого участия в российской специальной военной операции на Украине. Такое заявление политик сделал на оперативном совещании с Минобороны. Отрывок с мероприятия опубликован в Telegram-канале "Пул Первого".

Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Высокоточными средствами поражения силовики выводят из строя местную военную инфраструктуру, систему ПВО, аэродромы, авиацию ВСУ. Гражданскому населению армия РФ не угрожает.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого