Басурин: Нацгвардия Украины перекрыла все выезды из Мариуполя

В ДНР считают, что Киев якобы прикрывается спинами мирных жителей.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной республики Эдуард Басурин заметил, что Национальная гвардия Украины перекрыла все выезды из города Мариуполя. Соответствующее заявление руководитель пресс-службы сделал в эфире телеканала "Россия-24". По версии эксперта, силовики пытаются удержать граждан в регионе, "прикрываясь их спинами".

Подразделения перекрыли все выезды из н. п. Мариуполь, пытаются удержать жителей, прикрываясь за их спинами. Отмечаются многочисленные столкновения мирных жителей с представителями силовых структур на блок-постах. заявление Народной милиции ДНР

Басурин: часть военных Украины обратилась к властям ДНР с просьбой о гуманитарном коридоре.

Фото и видео: YouTube / Россия-24



