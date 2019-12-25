Минобороны Белоруссии рассказали о действиях в случае открытой военной агрессии к Минску.

В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы. Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства республики. Там приводятся слова помощника министра по вопросам международного сотрудничества Олега Воинова. Чиновник заявил, что Белоруссия рассматривает вариант реагирования на прямые угрозы в рамках договоренностей Союзного государства и ОДКБ в случае открытой военной агрессии.

В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и иных стран дестабилизации обстановки в нашей стране меняется и отношение к внешним факторам. И то, что раньше мы не считали угрозой в нынешних условиях, принимает совсем другое значение Олег Воинов, помощник министра обороны Белоруссии

В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США.