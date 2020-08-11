Жители Минска оставляют цветы на металлическом заборе.

В Минске на место гибели протестующего горожане приносят цветы, чтобы почтить его память. Об этом пишет портал Tut.by.

Участник протеста погиб возле станции метро "Пушкинская". В МВД Белоруссии заявили, что он погиб после того, как у него в руках взорвалось взрывчатое вещество, которое он хотел кинуть в ОМОН. Протестующие же считают, что к гибели привёл разрыв светошумовой гранаты рядом с ним.

Жители Минска оставляют цветы на металлическом заборе, который ограждает проезжую часть от пешеходной.

На месте трагедии собираются пешеходы. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят в знак протеста. По сообщениям телеграм-каналов, собравшихся разогнал ОМОН.

Ранее в Минске протестующий заблокировал движение по одной из веток метро.

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