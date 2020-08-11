В Минске протестующий заблокировал движение по одной из веток метро

В 14:40 метрополитен возобновил движение.

В Минске протестующий заблокировал движение по Московской ветке метро. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta Live.

В 14:35 мужчина спрыгнул на железнодорожные пути перед остановившимся поездом и развернул плакат с надписью "Прекратите калечить и убивать людей". Пассажиры покинули вагон и стали ему аплодировать.

В пресс-службе метрополитена рассказали, что сразу сняли напряжение с путей, чтобы человек находился в безопасности. После ему помогли поднятся с путей сотрудники метро.

В 14:40 метрополитен возобновил движение. Сейчас он работает по штатному расписанию.

Ранее Белорусские СМИ назвали провокаторами беспорядков российских правозащитников.

Фото: Радио Свобода — Беларусь

Видео: TG / NEXTA live