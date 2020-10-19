Многотысячная колонна протестующих на Партизанском проспекте подошла к кордону ОМОНа.

В Минске милиция открыла стрельбу резиновыми пулями на акции протеста. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Он заявил, что предупредительный выстрелы прозвучали в ответ на закидывание протестующими камнями машин милиции.

Отмечается, что во время протестной акции также были слышны звуки от взрывов светошумовых гранат. Их стали использовать после того, как многотысячная колонна протестующих на Партизанском проспекте подошла к кордону ОМОНа и милиционеров.

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Видео: Telegram / TUT.BY новости