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В Минобороны рассказали, кто возглавит военно-биологическую программу США

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Игорь Кириллов рассказал о планах Пентагона по военно-биологической программе страны.

Главенствующую роль в военно-биологической программе Пентагона будет играть НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США.  Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант добавил, что в настоящее время данную структуру возглавляет полковник США Констанция Дженкинс. В России заметили, что научно-исследовательский институт сформирован в Форт-Детрике на базе объекта по разработке биооружия и имеет в своем составе биолабораторию с максимальным уровнем биологической изоляции (BSL-4).

Он является основной частью созданной Пентагоном системы глобального контроля за биологической обстановкой (EIDSS).

Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: игорь кириллов, констанция дженкинс, пентагон, пол фридрихс, рхюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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