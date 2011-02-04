В Минобороны рассказали, кто возглавит военно-биологическую программу США

Игорь Кириллов рассказал о планах Пентагона по военно-биологической программе страны.

Главенствующую роль в военно-биологической программе Пентагона будет играть НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант добавил, что в настоящее время данную структуру возглавляет полковник США Констанция Дженкинс. В России заметили, что научно-исследовательский институт сформирован в Форт-Детрике на базе объекта по разработке биооружия и имеет в своем составе биолабораторию с максимальным уровнем биологической изоляции (BSL-4).

Он является основной частью созданной Пентагоном системы глобального контроля за биологической обстановкой (EIDSS). Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

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Фото и видео: Минобороны России