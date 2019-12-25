В Минэнерго заявили о полном обеспечении России топливом

С начала августа за сутки производится примерно 61,2 тысячи тонн АИ-92.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов завил, что внутренний рынок России полностью обеспечен топливом. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

По его словам, за сутки с начала августа производится около 61,2 тыс. тонн бензина Аи-92, а также 44,6 тыс. тонн Аи-95.

Производства нефтепродуктов на заводах достаточно для полного удовлетворения текущего спроса на топливо, — отметил Шульгинов.

Отметим, что нефтяные компании стали выполнять рекомендации штаба Минэнерго по использованию запасов бензина и дизельного топлива.

Ранее метеоролог рассказал о "новом" климате в России. Так, за последние десятилетия климатические условия в стране сильно изменились.

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