В Металлострое боец ММА отправил мужчину в реанимацию

Подозреваемого поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Металлострое боец профессиональной ММА Лиги "Metamorfoza Fighting Championship" во время конфликта избил человека. Пострадавший находится с в реанимации, стало известно Piter.tv.

Около 22:20 во дворе дома № 6 по Садовой улице 23-летний боец в результате конфликта избил 41-летнего мужчину. У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные ссадины лица. Он находится в реанимации.

Подозреваемого поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее охранники кафе "Гризли" избили до полусмерти посетителей. Момент драки попал на видео.

Фото: Piter.tv