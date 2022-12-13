  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Металлострое боец ММА отправил мужчину в реанимацию
Сегодня, 8:53
179
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Металлострое боец ММА отправил мужчину в реанимацию

0 0

Подозреваемого поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Металлострое боец профессиональной ММА Лиги "Metamorfoza Fighting Championship" во время конфликта избил человека. Пострадавший находится с в реанимации, стало известно Piter.tv.

Около 22:20 во дворе дома № 6 по Садовой улице 23-летний боец в результате конфликта избил 41-летнего мужчину. У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные ссадины лица. Он находится в реанимации.

Подозреваемого поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее охранники кафе "Гризли" избили до полусмерти посетителей. Момент драки попал на видео.

Фото: Piter.tv

Теги: боец, драка, металлострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии