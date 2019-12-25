У погибшего мальчика в руках был пистолет и нож.

В Мэриленде полицейский застрелил подростка. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов американского штата. До этого в отделение ведомства по округу Сент-Мэри поступили звонки от двух мужчин. Они рассказали о подозрительном молодом человеке, который может быть вооружен. Патруль выехал на место событий и нашел 16-летнего юношу, у которого при себе было огнестрельное оружие и нож.

Очевидцы рассказали, что парень направил оружие на полицейского. В качестве ответа офицеру пришлось выстрелить в подростка. После первого выстрела мальчик был ранен, но попытался встать и выхватил нож. Полиция вызвала скорую помощь. Пострадавший скончался в больнице.

На время проведения расследования стрелка отстранили от работы. В настоящее время специалисты заявили, что пистолет погибшего был похож на настоящий, но на самом деле являлся оружием для страйкбола.

Полиция в США назвала случайностью убийство чернокожего в штате Миннесота.

Фото и видео: YouTube/WUSA9

