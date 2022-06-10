В Мэриленде по меньшей мере три человека погибли при стрельбе

Также пострадал полицейский, сам преступник и еще один человек.

В американском штате Мэриленде по меньшей мере три человека погибли при стрельбе. Об этом местным журналистам рассказали представители окружной полиции. Известно, что трагедия произошла примерно в 14:30 по времени Восточного побережья (в 21:30 по московскому времени) на территории производства, расположенного в населенном пункте Смитсбург округа Вашингтона. На локации правоохранительные службы нашли тела жертв, а также одного раненого человека. Состояние пациента оценивается как критическое.

По данным СМИ, подозреваемый в стрельбе планировал скрыться от полиции на автомобиле. Во время попытки задержания началась перестрелка, в которой злоумышленник получил ранение. В настоящее время преступник госпитализирован. Полиция не сообщает подробности относительно его личности и мотивов совершенного. Также уточняется, что во время операции пострадал один из сотрудников полиции.

При стрельбе в больнице в США пострадал один человек.

Фото и видео: YouTube / WAVY TV 10