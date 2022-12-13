В Мемфисе прошли протесты в связи со смертью афроамериканца

Полиция избила чернокожего мужчину во время задержания, после чего пострадавший скончался.

В американском городе Мемфисе, расположенном в штате Техас, местные активисты за права чернокожего населения сообщили о готовности к организации массовых протестов в связи со смертью афроамериканца. Местные жители считают, что правоохранительные органы избили Тайра Николса, после чего мужчина скончался. Об этом уведомил председатель городского совета Мемфиса Мартавиус Джонс.Мэр города негативно прокомментировал действия сотрудников полиции в отношении погибшего. В видеообращении он пояснил, что работа по задержанию была ужасна, так как никто не может стоять выше закона, даже сотрудники правопорядка.

Я думаю, вы увидите в Мемфисе протесты, однако они будут мирными, потому что полиция Мемфиса <...> вместе с городской администрацией приняли все необходимые меры для подавления любых беспорядков в нашем городе речь Мартавиуса Джонса для телеканала CNN

Напомним, что трагедия произошла 7 января в Мемфисе, когда сотрудники патрульной службы остановили 29-летнего афроамериканца. Предположительно, речь идет о нарушении правил дорожного движения. При задержании мужчина попытался скрыться, однако полицейские догнали его, после чего началась потасовка.

Брат соосновательницы движения Black Lives Matter погиб после задержания полицией.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт