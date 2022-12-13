Брат соосновательницы движения Black Lives Matter погиб после задержания полицией

Полиция опубликовала кадры с места задержания Кинана Андерсона, который позже погиб.

Двоюродный брат соосновательницы движения Black Lives Matter Патрисс Каллорс погиб после задержания полицией в Лос-Анджелесе. Американка написала, что трагедия произошла 3 января 2023 года. Она сообщила о том, что правоохранительные органы с начала текущего года "убили трех человек, один из которых был членом семьи". Установлено, что происшествие зафиксировано около района Венис, расположенного в западной части города. Там произошло ДТП с участиемпогибшего Андерсона. Полицейский прибыл к месту аварии, когда подозреваемый бежал по дороге и звал на помощь. Данная информация подтверждается распространенными в социальных сетях роликами. Представитель закона отдал приказ мужчине встать у стены. Тот отошел к тротуару, встал на колени, поднял руки за голову и повторял, что "не хотел этого".

Спустя еще несколько минут Андерсон попытался убежать, но был остановлен тремя правоохранителями, которые положили мужчину на пол. Один из них угрожал ударом электрошокера. В это время пострадавший повторял, что "они хотят меня убить". Предположительно, остальные полицейские применили силу, использовали электрошокер в отношении Андерсона, а также просили перестать его сопротивляться. Кинан Андерсон сказал, что с ним хотят поступить так же, как с Джорджем Флойдом, который был убить в мае 2020 года полицией.

Напомним, что согласно местному законодательству полицейские обязаны публиковать кадры задержаний через 45 дней после происшествия, в этом случае они сделали это 12 дней спустя. После задержания Кинан Андерсон попал в больницу, через четыре часа у пациента остановилось сердце.

В петербургской галерее "Артмуза" переосмыслили Black Lives Matter.

Фото и видео: YouTube / Los Angeles Police Department