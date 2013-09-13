В петербургской галерее "Артмуза" переосмыслили Black Lives Matter

В музее современного искусства "Артмуза" открылась выставка художника Дмитрия Плоткина.

Тематика выставки — гибель традиционных христианских ценностей и особый взгляд на общественное движение Black Lives Matter. Главный герой движения Джордж Флойд представлен на картинах Плоткина в образе апостола. На картинах художника присутствует и Иисус, только чернокожий.

Работы автора выполнены в жанре циничный реализм. Дмитрий Плоткин в своем творчестве соединяет мистицизм и скоморошество, современную поп-культуру и религиозные мотивы. Так автор переосмысливает нынешние социальные мотивы и контексты.

"У нас есть возможность или продолжить жить у себя дома, или мы, как в свое время римляне, падем под нашествием глобальных идей", — считает Дмитрий Плоткин.

Художник планирует провести ряд выставок по России и за рубежом.

Смотрите нашу афишу — куда сходить в Петербурге на выходных 11 и 12 сентября.

Материал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv