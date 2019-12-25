Куда сходить в Петербурге на выходных 11 и 12 сентября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

Выходные обещают быть теплыми, хотя и немного дождливыми. Пока Петербург не покинуло скромное "бабье лето", не отказывайте себе в прогулках! Если вы за неделю устали от шума общественного транспорта и офиса, доберитесь до Бестужевского сада – не так давно там открыли зону для тихого отдыха "Сад ощущений". Если, гуляя в центре, вы до сих пор проходите мимо Думской башни, то зря! Там заработала смотровая площадка: 233 ступени – и вам открывается отличный вид на город. Билеты на площадку ищите онлайн или в театральных кассах Петербурга.

А Piter.TV, тем временем, составил небольшую подборку разных мероприятий для приятного времяпрепровождения в выходные. Если вы не придумали себе культурно-развлекательный план на субботу или воскресенье, читайте этот материал.

Суббота, 11 сентября

В "Севкабель Порту" откроется масштабный выставочный проект "Hydrа: Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности". Российские и зарубежные мультимедийные художники представят свой взгляд на актуальную экологическую повестку планеты. Выставка рассматривает этические, философские и экологические проблемы, связанные с водой (неспроста проект назвали "Гидрой"), и то, как на изменения природы влияет человек. Организаторы отмечают, что их цель – не вселить панику и призвать спасти мир, а взглянуть на мир с другой стороны и сформулировать собственное отношение к стихии и ее метаморфозам.

Среди участников заявлены Memo Akten, Light Society, Мартин Брицель Барага, Марко Баротти, Recycle Group, Tundra, Яна Виндерен и другие. Вход на выставку платный, билет можно приобрести здесь.

В клубе "Морзе" на территории того же "Севкабеля" пройдет фестиваль крафтовой культуры. Мастера крафтового производства и представители локальных брендов привезут лимитированный тираж пива, сидра и лимонадов, угостят гостей блюдами национальной кухни и ремесленными сырами. Приедут на фестиваль и местные дизайнеры, любители винтажа и виниловых пластинок.

Фестиваль сопроводит музыка "Двух Самолётов", Krewe и Newguys, а также шуточный чемпионат по кикеру и пивной квиз. Билеты здесь.

Начало в 13.00, Кожевенная линия, 60.

Еще один масштабный фестиваль, только литературный, пройдет в Доме писателей Комарово. В программу фестиваля-прогулки "Курорт" войдет лекции, беседы и экскурсии с участием Ольги Набоковой, Александра Скидана, Ильи Данишевского и других современных писателей и поэтов. Также обещают книжный маркет, концерты поэзии и музыки, выставку галереи "Стыд".

Массу интересного материала слушателям представят совершенно бесплатно, но на фестиваль нужно успеть зарегистрироваться. Кстати, если не знаете дорогу в Комарово, можете воспользоваться платным трансфером от площади Искусств.

Начало в 13.00. Кавалерийская ул., 4/4.

Любителям музыки можно заглянуть в Петрикирхе. в субботу там будут играть струнный квартет, флейта, рояль и орган. В программе – музыка великого Моцарта, его "хиты" и малоизвестные органные сочинения. Организаторы обещают еще и вокальные арии, так что слушать будет интересно. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 15:00. Невский пр-т, 22-24

Воскресенье, 12 сентября

Утром второго выходного дня захватите зонтик и отправляйтесь на краеведческую прогулку "История Комендантского аэродрома". Бесплатная экскурсия пройдет по району, прилегающему к станции метро "Пионерская", который называют "колыбелью российской авиации". Участникам расскажут про Коломяжский ипподром и соревнования аэропланов, музей авиации под открытым небом, первых летчиков России, конструкторов и изобретателей.

Записаться на прогулку и уточнить детали можно по телефону 8 921 426 20 40.

12 сентября, воскресенье

Библиотека "БИРО" организовывает встречу для любителей фантастики: в полдень здесь стартует своп-вечеринка и буккросинг для поклонников комиксов и литературы о вымышленных мирах и магии. На своп можно принести прочитанные книги и комиксы, фигурки, ненужные тематические костюмы и прочую фандомную атрибутику и обменяться своими вещами с другими людьми. Все вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии, не воспрещается принести и хэндмейд. В соседнем от барахолки зале будут показывать фантастические сериалы 1960-х годов на большом экране.

На встречу необходимо зарегистрироваться. Московский пр-т, 150.

В пространстве THIRD PLACE покажут очередной документальный фильм из серии картин об урбанистике, архитектуре и городской среде. В этот раз зрителям представят фильм "Дави" о квартирном вопросе, испортившем жизнь в крупных мегаполисах планеты. Здесь и слишком дорогая жизнь в съемном жилье, и нанятые девелоперами громилы, и борьба за лакомый кусок земли. С неприятными историями столкнется героиня киноленты, эксперт ООН по вопросам доступного жилья Лейлани Фарха. Билеты можно купить здесь.

Начало в 17.00. Литейный пр., 62

Если остаток дня хочется провести дома, предлагаем посмотреть стрим-фестиваль "Рокштадт" и заодно превратить пол возле дивана в танцевальную площадку. С 18.00 до 21.00 в сообществе "Остров фортов" ВКонтакте будет идти прямая трансляция из открытой студии онлайн-фестиваля. На сцене выступят "Радар", "ZOLOTO" и "АукцЫон", ведущим станет музыкант Олег Гаркуша.

К слову, воскресный концерт – уже второй музыкальный вечер. Аналогичный первый в те же часы состоится в субботу, выступать будут группы "Сегодняночью", "Кирпичи" и "Tequilajazzz".

Фото: ВКонтакте / Выставка HYDRA. Севкабель Порт; Piter.TV; ВКонтакте / St. Petersburg Craft Event | 11 сентября; предоставлено организаторами концерта; unsplash