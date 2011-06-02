Смотровую площадку в Думской башне открывают для всех желающих

Башня Городской Думы открывается для посетителей 9 сентября, теперь петербуржцы могут увидеть город с высоты 47 метров.

Гостям предстоит преодолеть 233 ступени на пути к уникальной смотровой площадке, изначально башня служила пожарной каланчой. Билеты будут доступны только онлайн или в театральных кассах города, число участников будет ограничено в связи с особенностями башни.

У нас будет сеансы 10 человек в час. Противоход здесь запрещен, поэтому 10 человек поднялись, 10 спустились. В день мы планируем работать 10 часов, это 100 человек максимум. Виктор Воротников, директор центра музыкальной культуры "Чайковский"

Летом здание было передано Центру музыкальной культуры "Чайковский". В башне провели косметический ремонт, усилили безопасность на открытой зоне. Внутри разместили экспозицию о жизни Петра Чайковского в Петербурге: гости узнают, где обедал композитор и какие посещал театры.

Открытие Думской башни приурочено ко дню переименования Ленинграда в Санкт-Петербург.

Ранее Смольный показал, какие виды открываются с Думской башни.

Видео, фото: Piter.tv