СМИ: погибли восемь мужчин и женщина.

В Мексике в автофургоне нашли тела девяти человек.Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры страны. Трагедия зафиксирована на территории штата Мичоакан в муниципалитете Ситакуаро. Специалисты начали внутреннее расследование ситуации.

Генпрокуратура продолжает расследование с целью выяснения фактов и установления личности виновных. пресс-служба прокуратуры

Известно, что тела восьми мужчин и женщины найдены 17 мая. Предположительно, на всех погибших были выявлены следы от огнестрельных ранений. Сейчас человеческие останки переданы на экспертизу для установления причин смерти. Личности жертв на данный момент не определены. Журналисты из местного издания Universal полагают, что за убийством может стоять наркокартель "Семья из Мичоакана" (La Familia Michoacana).

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Видео: YouTube / Imagen Noticias