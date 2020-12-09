Мексиканка стала победительницей "Мисс Вселенная"

Победителем международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в этом году стала 26-летняя жительница Мексики Андреа Меса. Об этом информирует телеканале FYI.
Конкурс проходил на территории штата Флорида в США.
Второе место заняла представительница Бразилии Жулия Гама, третье – перуанка Яник Масета. Россию представляла Алина Санько, но не прошла в полуфинал конкурса красоты.
Напомним, в 2019 году титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Она и вручила приз победительнице конкурса в этом году.
Ранее Манижа ответила критикам ее песни "Русская женщина".
Видео: Youtube/Miss Universe
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все