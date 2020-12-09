Мексиканка стала победительницей "Мисс Вселенная"

Ею стала 26-летняя Андреа Меса

Победителем международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в этом году стала 26-летняя жительница Мексики Андреа Меса. Об этом информирует телеканале FYI.

Конкурс проходил на территории штата Флорида в США.

Второе место заняла представительница Бразилии Жулия Гама, третье – перуанка Яник Масета. Россию представляла Алина Санько, но не прошла в полуфинал конкурса красоты.

Напомним, в 2019 году титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Она и вручила приз победительнице конкурса в этом году.

Ранее Манижа ответила критикам ее песни "Русская женщина".

Видео: Youtube/Miss Universe