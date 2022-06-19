В Мексике 13 человек погибли и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом

Причины трагедии устанавливаются.

В Мексике 13 человек погибли и восемь травмировались в ДТП с микроавтобусом. Соответствующее заявление сделали местные правоохранительные органы. комментируя автомобильную аварию, зафиксированную в штате Мехико. Известно, что транспортное средство сначала съехало с трассы, которая соединяет столицу страны с городом Керетаро, после чего водитель въехал в растущее на обочине дерево. Власти региона пояснили, что медики и экстренные ведомства оказали помощь пострадавшим. Позже пациенты были госпитализированы. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое. Мексиканское управление по федеральным дорогам и мостам не предоставило сведений о причинах ДТП, обстоятельства трагедии устанавливаются сотрудниками прокуратуры.

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Фото и видео: YouTube / Sepa Más