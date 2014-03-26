Universal рассказал о ходе протестов в столице Мексики, которые начались из-за убийства гражданки Сальвадора.

В Мехико феминистки напали на полицейских во время марша против насилия. Об этом рассказали местные журналисты из издания Universal. В СМИ уточнили, что женщины снесли собой ограждения и атаковали женский полицейский кордон около национального дворца в столице Мексики.

Группа протестующих феминисток разобрала металлическое ограждение Национального дворца и вступила в столкновение с охраняющей его полицией. сообщение Universal

Напомним, что беспорядке в стране вызваны убийством иностранки, прибывшей из Сальвадора. Трагедия произошла в туристической зоне Тулума на юго-востоке Мексики. Женщина скончалась во время задержания, когда офицер прижал ее коленом к земле. По предварительной информации, в протесте приняли участие порядка 250 человек. В руках у них были молотки и кирки. Женщины направились от монумента революции к представительству штата Кинтана-Роо.

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