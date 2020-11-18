В Marvel показали часовую версию танцующего Земо из сериала "Сокол и Зимний солдат"

Видео уже набрало более 2 млн просмотров.

Необычный подарок фанатам решила сделать студия Marvel, недавно представившая новый сериал киновселенной – "Сокол и Зимний Солдат".

На видеозаписи, размещенной на канале студии в YouTube, выложена часовая версия танца персонажа сериала – барона Земо, роль которого исполнил актер Даниэль Брюль. Появление на танцполе одного из злодеев киновселенной произошло в третьей серии "Сокола и Зимнего Солдата". Отрывок разошелся на мемы – после этого актер в интервью отметил, что изначально танец, исполненный в рамках импровизации, был длиннее.

В комментариях к видео на YouTube пользователи оценили чутье студии на меметичность данной сцены и сравнили танцы Земо с появлением Тоби Магуайра в фильме "Человек-Паук 3: Враг в отражении".

В сериале "Сокол и Зимний Солдат" – 6 эпизодов, к своим ролям вернулись Энтони Маки и Себастиан Стэн. Премьера состоялась 19 марта на стриминговом сервисе Disney+.

Видео: YouTube / Marvel Entertainment