В Малаховке мужчина избил дедушку, который хотел отдать ему найденный кошелёк

Пострадавший находится в реанимации.

В подмосковной Малаховке мужчина избил дедушку, который хотел отдать ему найденный кошелёк. Ролик распространился по социальным сетям. Очевидцы уточнили, что 60-летний пенсионер нашел на улице барсетку, в котором было мобильное устройство. Он позвонил на него и договорился о передаче найденного. При этом мужчина не просил вознаграждения.

В момент встречи с владельцем барсетки пожилой мужчина решил проверить, действительно ли на встречу пришел владелец сумки. Он начал задавать вопросы. Из-за перенесенного инсульта он плохо разговаривал, поэтому второй участник разговора решил, что пенсионер напился. Злоумышленник не дослушал речь оппонента, выбив из его рук барсетку.

В настоящее время пенсионер находится в больнице. Его направили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

В Петербурге задержали мужчину, избившего девушку за отказ познакомиться.

Фото и видео: Telegram/Mash