В МВФ назвали причину замедления экономической активности в США

Кристалина Георгиева оценила ситуацию в Вашингтоне и Брюсселе в экономической сфере.

Международный валютный фонд в настоящее время наблюдает замедление экономической активности на территории американского государства и в европейской зоне. Соответствующее заявление в рамках выступления на вашингтонском мероприятии сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Эксперт пояснила общественности, что такая ситуация сложилась из-за повышения государственными регуляторами процентных ставок. МВФ ожидает того, что около 90% развитых стран планеты столкнутся со снижением темпов роста.

Экономическая активность замедляется в США и еврозоне, где повышение процентных ставок сказывается на спросе. Около 90% развитых экономик, как ожидается, столкнутся со снижением темпов своего роста в этом году. Кристалина Георгиева, глава МВФ

В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой в следующие пять лет.

Фото и видео: YouTube / Meridian International Center