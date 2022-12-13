В МВФ назвали причину замедления экономической активности в США

Международный валютный фонд в настоящее время наблюдает замедление экономической активности на территории американского государства и в европейской зоне. Соответствующее заявление в рамках выступления на вашингтонском мероприятии сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Эксперт пояснила общественности, что такая ситуация сложилась из-за повышения государственными регуляторами процентных ставок. МВФ ожидает того, что около 90% развитых стран планеты столкнутся со снижением темпов роста.
Экономическая активность замедляется в США и еврозоне, где повышение процентных ставок сказывается на спросе. Около 90% развитых экономик, как ожидается, столкнутся со снижением темпов своего роста в этом году.
Кристалина Георгиева, глава МВФ
В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой в следующие пять лет.
Фото и видео: YouTube / Meridian International Center
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