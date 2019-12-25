Всех задержанных на акциях протеста выпустят из изолятора до шести утра.

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными. С заявлением выступил заместитель главы МВД республики Александр Барсуков.

Накануне он приехал к изолятору временного содержания на улице Окрестина. Оттуда начали массово отпускать задержанных. Многие из них рассказывают о жестоких избиениях и пытках.

Собравшиеся у изолятора родственники и друзья задержанных начали кричать Барсукову о пытках. Он в ответ заявил, что "издевательств никаких не было".

По его словам, всех задержанных на акциях протеста выпустят из изолятора до шести утра.

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