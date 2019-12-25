В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными. С заявлением выступил заместитель главы МВД республики Александр Барсуков.
Накануне он приехал к изолятору временного содержания на улице Окрестина. Оттуда начали массово отпускать задержанных. Многие из них рассказывают о жестоких избиениях и пытках.
Собравшиеся у изолятора родственники и друзья задержанных начали кричать Барсукову о пытках. Он в ответ заявил, что "издевательств никаких не было".
По его словам, всех задержанных на акциях протеста выпустят из изолятора до шести утра.
Ранее Литва отказала Александру Лукашенко в легитимности.
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